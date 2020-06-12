Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve İngiltere'ye 'Üsler bölgesi' tepkisi
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Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve İngiltere'ye 'Üsler bölgesi' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerine yönelik düzenlemeyle ilgili KKTC'yle zamanında danışılmamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve İngiltere'ye 'Üsler bölgesi' tepkisi
12.06.2020 05:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 05:25

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerine yönelik düzenlemeyle ilgili KKTC'yle zamanında danışılmamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. 

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki Egemen İngiliz üslerine ilişkin yürürlüğe giren düzenleme hakkında yazılı açıklama yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan, Ada'daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini anımsatan Aksoy, "Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunduğunu kaydeden Aksoy, "Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada'daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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