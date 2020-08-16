Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve Fransa'ya anlaşma tepkisi
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Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve Fransa'ya anlaşma tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği açıklanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasındaki 'Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması' hakkında, "Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır.

Sözcü Aksoy'dan, GKRY ve Fransa'ya anlaşma tepkisi
16.08.2020 00:28 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:33

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiği açıklanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasındaki 'Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması' hakkında, "Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, GKRY- Fransa arasındaki savunma iş birliği anlaşması hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, Rum yönetimi ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan 'Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğinin bugün duyurulduğu belirtti. Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen Rum yönetiminin anlaşmaya ehil ve yetki sahibi olmadığını belirtilen Aksoy, "Söz konusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır. Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir" dedi.

'KKTC MAKAMLARINCA YAPILAN TEPKİYİ VE AÇIKLAMALARI DESTEKLİYORUZ'Fransa'yı Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu olmaya davet eden Aksoy açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da artıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz."


Kaynak: DHA

Manşet

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