Sözcü Aksoy: BAE yönetimini, haddini bilmeye davet ediyoruz
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Sözcü Aksoy: BAE yönetimini, haddini bilmeye davet ediyoruz

Sözcü Aksoy: BAE yönetimini, haddini bilmeye davet ediyoruz
01.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:16

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamasına ilişkin, "BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamasına ilişkin, "BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, BAE'nin Türkiye'yi hedef alan açıklamasına yazılı cevap verdi. Bugün yapılan açıklamayı, darbecilere her türlü desteği veren bir ülkenin iki yüzlü siyasetini gizleme teşebbüsü olarak tanımlayan Aksoy, "Türkiye, Arap ülkelerinin siyasi birlik ve toprak bütünlüklerine her zaman saygı göstermiş, bu anlayışla Libya'da da meşruiyetin yanında yer almış ve siyasi çözüm çabalarını desteklemiştir. Bu ilkeli tutumumuz devam edecektir. BAE yönetiminin, Türkiye hakkında çirkin ve asılsız ithamları, esasen bu ülkenin kendi yıkıcı faaliyetlerini örtme saikinin ürünüdür. BAE, Libya'daki darbecilere yıllardır silah, askeri malzeme ve paralı asker desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE BÖLÜCÜ FAALİYETLERE VERDİĞİ DESTEK BİLİNİYOR'Aksoy, BAE'nin sadece Libya'da değil, Yemen, Suriye ve Afrika Boynuzu dahil tüm bölgede uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı bozucu hareketlerinin uluslararası toplumun malumu olduğunu belirterek, El Şebab başta olmak üzere terör örgütlerine ve Yemen'de bölücü faaliyetlere verdiği desteğin de bilindiğini açıkladı. 'HADDİNİ BİLMEYE DAVET EDİYORUZ'"BAE yönetimini, ülkemize karşı düşmanca tavır takınmaktan vazgeçmeye ve haddini bilmeye davet ediyoruz" diyen Bakanlık Sözcüsü Aksoy, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının herhangi bir ayırım gözetmeden sivil halkı hedef alan gayrimeşru çetelerin değil, Libya Siyasi Anlaşması'nın ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesinden geçtiğini vurguladı.

BAE tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'da çatışmayı körüklediği belirtilerek, "Türk devletinin bu uygulamaları ateşkesi zorlaştırmaktadır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda harekete geçmesi ve kalıcı siyasi bir çözümü oturtması gerekiyor" denilmişti.


Kaynak: DHA

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