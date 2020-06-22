Sözcü Aksoy: Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz talihsiz açıklamalarda bulunmuştur
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Sözcü Aksoy: Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz talihsiz açıklamalarda bulunmuştur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü'nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur" dedi.

Sözcü Aksoy: Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz talihsiz açıklamalarda bulunmuştur
22.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:33

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü'nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bir Yunan gazetesine verdiği mülakat hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. "Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, bir Yunan gazetesine sığınmacılar konusunda Mülteciler Günü'nden hemen sonra talihsiz açıklamalarda bulunmuştur" diyen Aksoy, sınırlarını en baştan sığınmacılara kapatan ve sınıra duvar örmeyi öneren Avusturya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve insanlığın ortak değerlerine, temel insan hakları sözleşmelerine ve 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı davrandığını bildirdi. Aksoy, şunları kaydetti: "AB üyesi tüm ülkelerin ve Avusturyalıların da görev aldığı FRONTEX, sözkonusu anlaşmaları ve AB hukukunu uygulamak, sınırlarına gelen sığınmacılara koruma sağlamak, onları geri itmemek ve insanlık dışı muamele yapmamak zorundadır. Aslında Avusturya'nın sığınmacılara bakışı, sınırımızda onlara yaptığı insanlık dışı muameleleri hafızalara kazınan Yunanistan'ın tutumundan hiç de farklı değildir. Avusturya Şansölyesi'ne, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijotovic'in 19 Haziran 2020 tarihli açıklamasını dikkatlice okumasını tavsiye ediyoruz. İnsan haklarını ve mültecilerin onurunu korumak bir tercih değil, üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülüktür."


Kaynak: DHA

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