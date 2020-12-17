Sözcü Aksoy, ABD'nin Sudan kararını değerlendirdi
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Sözcü Aksoy, ABD'nin Sudan kararını değerlendirdi

17.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:12
Sözcü Aksoy, ABD'nin Sudan kararını değerlendirdi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi. 

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemiz Sudan'da geçiş sürecine, bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve kardeş Sudan halkının yanında durmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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