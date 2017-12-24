Söz'ün Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yavuz Komutanın En Büyük Düşmanı, Babası Çıkıyor

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Söz'ün yeni bölüm fragmanı izleyici heyecanlandırdı. Yavuz Komutan babasını bulunca şoke oluyor.

YAVUZ'UN KARARI NE OLACAK?

Terörist başı Büyük Bey'i yakalayan Yavuz, gerçeklerle yüzleşiyor. En büyük düşmanının babası olduğunu öğrenen Yavuz'un kararı ne olacak? Söz'ün yeni bölümü pazartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.