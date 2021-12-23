SÖZ SİZDE HALK SORUYOR, BAŞKAN YANITLIYOR
SÖZ SİZDE HALK SORUYOR, BAŞKAN YANITLIYOR PANDEMİDEN DOLAYI ARA VERDİĞİMİZ HALK BULUŞMALARINI YENİDEN BAŞLATIYORUZ İLK BULUŞMAMIZ KALE MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE. TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLERİZ 28 Aralık 2021 Salı 10. 00 Muş Belediyesi Taziye Evi (Hacı Şeref Camii Yanı)
MUŞ (Habermetre) - SÖZ SİZDE HALK SORUYOR, BAŞKAN YANITLIYOR PANDEMİDEN DOLAYI ARA VERDİĞİMİZ HALK BULUŞMALARINI YENİDEN BAŞLATIYORUZ İLK BULUŞMAMIZ KALE MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE. TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ BEKLERİZ 28 Aralık 2021 Salı 10. 00 Muş Belediyesi Taziye Evi (Hacı Şeref Camii Yanı)
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