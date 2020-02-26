Söz sırası şimdi sporseverlerde!

26.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:49

Ergin Ataman

Halil Ergin Ataman, eski basketbolcu ve basketbol antrenörü. 2017'den itibaren Anadolu Efes takımının başında olan tecrübeli antrenör ile birlikte ligde 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıran, toplamda ise 14. kez kupayı kaldıran lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi'ndefinal oynama başarısı gösterdi. 2019-2020 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda final oynadı. Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'ya 65-62 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı ve yeni sezona kupayla başladı. 2018-2019 sezonunda bir başka final başarısını ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de gösterdi. 18 sezon sonra Euroleague'de Dörtlü Final'e yükselen lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, Euroleague'de sezonu ikinci tamamladı. Lacivert-beyazlı takım, son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. 2018-2019 sezonundaki en büyük rakibi Fenerbahçe Beko ile play-off final serisinde karşılaşan Anadolu Efes, sarı-lacivertli ekibe 4-3 üstünlük kurarak 9 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Terim

Libero mevkiinde oynamış eski milli futbolcu.Galatasaray Futbol Takımı teknik direktörü. 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandıran Fatih Terim, kariyerini İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın teknik direktörü olarak sürdürdü. Bu takımdaki başarılarıyla İtalyan futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine topladı. 2001-2002 futbol sezonunda ise dünyaca ünlü Milan takımı ile anlaştı. Fakat ilk yarının ortasında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye Milli Takımı'yla 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yle yarı finalde mücadele etti. 2017'de Galatasaray'a dönen Terim'in önderliğindeki sarı kırmızılı ekip 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonu oldu. Terim'in öğrencileri aynı zamanda sezon başında oynanan Süper Kupa maçından da galibiyetle ayrıldı ve bu kupayı da müzesine götürdü.

Şenol Güneş

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952'de Trabzon'da doğdu. Güneş, kaleci mevkinde forma giymiş eski millî futbolcu ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörüdür. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başında elde ettiği başarıların yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın başına 2. kez geçtikten sonra da fark yaratmaya devam etti. Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı garantilerken, birçok ilke imza attı. H Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020 vizesi alan Milli Takım, Şenol Güneş'le önemli bir başarı elde etti. Grupta oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Türkiye, topladığı 20 puanla elemelerin bitimine bir maç kala hedefine ulaştı.

Zeljko Obradovic

Sırp basketbol koçu ve eski profesyonel basketbolcudur. 5 farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarılarının yanı sıra millî başarıları da vardır. 1997 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ve 1998 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 2017 Nisan ayında EuroLeague yönetimi tarafından Euroleague Basketbol Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Obradovic, 2013 yılından beri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştırıyor. Fenerbahçe ile aldığı başarılara geçen sezon bir yenisini daha ekleyen tecrübeli antrenör,Fenerbahçe'yi 5. kez Final Four'a taşıdı. Fenerbahçe Beko,Basketbol Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyon oldu.

Giovanni Guidetti

1972 yılının Şubat ayında, İtalya Modena'da dünyaya gelmiştir. İtalyan antrenör, geçmişte bir süre voleybol oynamıştır. 1995 senesinden 1998'e kadar İtalyan ekiplerinden Spezzano takımını çalıştırmış, 1997 yılında takımın 1. Lig'e yükselmesinde büyük emek harcamıştır. Yaşamış olduğu başarı ile İtalya'da yılın antrenörü seçilmiştir. 2008'den beri Türkiye'de görev yapan Guidetti, Avrupa İkincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Dünya Şampiyonu Vakıfbank Takımı antrenörü.

Yılmaz Göktekin

Uzun yıllardır Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Yılmaz Göktekin, 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka branşında dünya şampiyonu olan Türk sporcu İbrahim Çolak'ın da antrenörlüğünü yapıyor. Aynı zamanda Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nde antrenörlük görevinde bulunan Yılmaz Göktekin, 1993 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na girmesinin ardından antrenörlük hayatına başladı. Göktekin, 1996-97 sezonu itibariyle de sporcularıyla birlikte bugüne kadar yapılan müsabakalarda yer almaya devam ediyor. Artistik Cimnastik Halka Branşı Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak ile aldığı başarılar sonrasında Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Antrenörü adayları arasında yer alıyor.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu

Buse Naz Çakıroğlu

26 Mayıs 1996 Trabzon doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Çakıroğlu, 2019'da Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen milli sporcumuz altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türk sporunun organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı. 2019 yılında EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda altın madalya alan Çakıroğlu, AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmenli 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzon'da yaşayan Sürmeneli 10 yaşında spora başladı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İlke Özyüksel

1997 yılının Şubat ayında Ankara'da dünyaya gelen İlke Özyüksel, Altınordu Kulübü sporcusu olarak kariyerini sürdürüyor. Olimpiyat mücadelesi veren ilk Türk modern pentatlet olan İlke Özyüksel, kariyeri boyunca birçok başarı kazandı. Milli sporcu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman

Türk kick boksçu ve tekvandocudur. Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ikişer, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda ise birer altın madalya kazanmıştır. 24 yaşındaki genç sporcu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kilodaki başarısıyla altın madalya kazandı. İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Sümeyye Boyacı

Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003'te Eskişehir'de dünyaya geldi. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebek stil dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanmıştır. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olan ilk sporcu oldu.

Yasemin Adar

Yasemin Adar, 6 Aralık 1991'de Balıkesir'de dünyaya geldi. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde ülkesi adına bunu başaran ilk kadın güreşçi oldu. Son olarak, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Adar, Avusturyalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Yılın Takımı

A Milli Takım

Şenol Güneş yönetiminde sadece bir yenilgi alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2019'da çıktığı maçlarda yüzde 80'lik galibiyet yüzdesine ulaştı. Milli Takım, Belçika, İtalya, Meksika va Rusya'nın ardından dünyanın en iyi 5. takımı oldu ve EURO 2020'yekatılmayı garantiledi.

Anadolu Efes

Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunda mücadele ettiğitüm kulvarlarda final oynadı. Ergin Ataman'ın önderliğindeki Anadolu Efes,Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'ya 65-62 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı ve sezona kupayla başladı. 18 sezon sonra Euroleague'de Dörtlü Final'e yükselen lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, Euroleague'de sezonu ikinci tamamladı. Lacivert-beyazlı takım, son olarak Tahincioğlu (ING) Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi. 2018-2019 sezonunda en büyük rakibi Fenerbahçe Beko ile play-off final serisinde karşılaşan Anadolu Efes, sarı-lacivertli ekibe 4-3 üstünlük kurarak 9 sezon sonra şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde (Euroleague) Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Türkiye'ye tarihinde ilk kez bu sevinci yaşattı. 1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen beşinci ülke oldu. Play-off çeyrek final serisinde Litvanya'nın Zalgiris takımını eleyen Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yenerek bir başarıya daha imzasını atan Eczacıbaşı VitrA 2019'a damgasını vuran takımların arasında yerini aldı.

Galatasaray Futbol Takımı

Fatih Terim'in öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip aynı zamanda, kendisine ait Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım rekorunu 18'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde 23. kez final oynayan Galatasaray, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca Sarı Kırmızılılar, 2019-2020 sezonu başlamadan önce oynanan Süper Kupa maçından da galibiyetle ayrıldı ve bu kupayı da müzesine götürdü.

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu

Ahmet Önder

Ahmet Önder 12 Temmuz 1996'da İzmir'de doğdu. 2014'ten beri Milli Takım üyesi olan Önder, üç Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonasına katıldı. 2014 Avrupa Şampiyonasında 5. oldu. 2015 World Cup'ta 3. oldu. Ahmet Önder, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi öğretmenliği okumaktadır. Önder,Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, 14.983 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 yılında İzmir'in menemen ilçesinde doğdu. 23 yaşında olan genç futbolcu 1,87 boyundadır. Futbol kariyer hayatına İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan Söyüncü Menemen Belediyespor'un alt yapısında yetişti. Daha sonra Bucaspor'a giden Söyüncü 2013 yılında Gümüşordu'da profesyonel kariyerine adım attı. 2014-2016 Altınordu'da top koşturan Söyüncü toplamda 34 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016 yılında SC Freiburg'a transfer olan başarılı oyuncu 2018 yılına kadar 50 gördü oynadı ve 1 gol attı. Söyüncü 2018 yılından bu yana Leicester City de top koşturuyor.

Hatice Kübra İlgün

Hatice Kübra İlgün, Türk tekvandocu. Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Genç sporcu, 2017 Dünya Şampiyonası 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazanmıştır. Tekvando Sofya Grand Prix'sinde Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı.

Merih Demiral

Merih Demiral, 5 Mart 1998 Kocaeli doğumludur. Defans pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamıştır. Fenerbahçe altyapısında oynadıktan sonra, 2016 yılında Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting CP kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması da giydi.

15 Ağustos 2018'de Türk kulübü Alanyaspor'a kiralık olarak katıldı. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2019'daki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı. Bir de kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019'da €3.5 milyon karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi. Şu anda Juventus kulübünde forma giymektedir.

Nazlı Savranbaşı

2003 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Nazlı Savranbaşı İzmir doğumludur. Henüz 4 yaşında iken spora başlayan Savranbaşı günümüzde İzmir'de Çalkay Cimnastik Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca İzmir Boğaziçi Koleji'nde eğitim hayatını devam ettirmektedir. Milli cimnastikçi'miz 2020 yılında Japonya'nın Tokyo Şehri'nde düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmıştır. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedilmiş, jimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk sporcu olma başarısını gösterdi.

Yiğit Yalçın Çıtak

Yiğit Yalçın Çıtak 3 Ocak 2001 tarihinde İzmir Selçuk'ta dünyaya geldi. Polonya'nın Gdynia şehrinde düzenlenen Dünya Yelken Gençler Şampiyonası'nda milli Sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak, Laser Radial erkekler sınıfında altın madalyanın sahibi oldu. 57 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda milli Sporcumuz Yiğit Yalçın Çitak 9 yarış sonunda elde ettiği 56 net puanla zirveye çıktı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün sporcusu olan Çitak, yarışta 63 puanla ikinci olan Avustralya'dan Zac Littlewood'u ve üçüncülük elde eden Polonya 'dan Tytus Butowski'yi geride bırakmayı başardı.

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/ Takımı

Ebru Acer – Sümeyra Türk

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları puanlı turnuvası ITTF PTT OPEN BANGKOK Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda Ebru Acer altın madalya kazandı. Aynı turnuvada bir diğer özel sporcu Sümeyra Türk ise, bronz madalyanın sahibi oldu.

Hamide Doğangün

Hamide Doğangün, 25 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 9 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yürüme yetisini kaybetti. 2008 yılında Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle tekerlekli sandalye atletizmine başladı. Aynı yıl içerisinde milli takıma seçildi. 2019'da, Dubai'de gerçekleşen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcusu Hamide, dünya 3'üncüsü oldu. Milli sporcu bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Oğuz Akbulut

Doğuştan görme engelli bulunan 25 yaşındaki Oğuz Akbulut, küçük yaşlardan itibaren spora yönelerek atletizmle uğraşmaya başladı. Akbulut, 2012 yılında milli takıma seçilme başarısı gösterdi. 2012 yılında Hollanda düzenlenen Avrupa Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Akbulut, 2015 yılında Güney Kore'de düzenlenen Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda ise çeşitli başarılar elde etti. Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Oğuz Akbulut, erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde bronz madalya kazandı.

Sevilay Öztürk

Sevilay Öztürk, bir Türk kadın Paralimpik yüzücüdür. Sprint etkinliklerinde uzmanlaşmış S5'in serbest stil, sırtüstü ve kelebeğin sakatlık kategorisinde yarışıyor. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yarıştı. 2019 yılında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı

Sümeyye Boyacı 5 Şubat 2003, Eskişehir'de dünyaya geldi. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarışmaktadır. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanmıştır. Milliyüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olan ilk sporcu oldu.

Talha Ahmet Erdem

Talha Ahmet Erdem, Portekiz'de oynanan Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç bir sporcudur. Talha Ahmet Erdem'in başarısı bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirmiş oldu.Talha Ahmet Erdem, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yendi.

Gillette Yılın Futbolcusu

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Sındırgı'da doğdu.İlk okulu Balıkesir 23 Nisan İlköğretim Okulunda bitirdi. Futbola Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Belediyespor yaz futbol okulunda başladı. Antrenörleri tarafından o dönemde altyapıya ve genç yeteneklere büyük önem veren Bucaspor'a önerildi. İzmir kulübü Cengiz'i altyapısına kabul etti. 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydikten sonra 2007 yılında yeniden yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu. 2014 yılına kadar Gümüşordu adı verilen takımda forma giydikten sonra 2014 yılında A takıma alındı.İlk maçına Türkiye Kupası'nda 24 Eylül 2014 tarihinde Menemen Belediyespor karşısında çıkan Cengiz, 23 Aralık 2014'te ise Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de başladı. Bu maçta dikkat çeken Cengiz, ertesi hafta sonunda ise ilk lig maçına Manisaspor karşısında çıktı. 2016-2017 sezonu transfer döneminde 700 bin Euro karşılığında İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul Başakşehir formasıyla ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve 14 dakika sahada kaldı. 13 Temmuz 2017 tarihinde 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu. Türk Milli Takımının da formasını giyen yıldız oyuncu Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla takdir toplamaya devam ediyor.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 yılında İzmir'in menemen ilçesinde doğdu. 23 yaşında olan genç futbolcu 1,87 boyundadır. Futbol kariyer hayatına İzmir'in Menemen ilçesinde başlayan Söyüncü Menemen Belediyespor'un alt yapısında yetişti. Daha sonra Bucaspor'a giden Söyüncü 2013 yılında Gümüşordu'da profesyonel kariyerine adım attı. 2014-2016 Altınordu'da top koşturan Söyüncü toplamda 34 maça çıktı ve 2 gol attı. 2016 yılında SC Freiburg'a transfer olan başarılı oyuncu 2018 yılına kadar 50 gördü oynadı ve 1 gol attı. Söyüncü 2018 yılından bu yana Leicester City de top koşturuyor. Çağlar, 2019 yılında A Milli Takımındaki performansıyla göz doldurdu.

Fernando Muslera

Fernando Muslera 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Uruguay Montevideo Wanderers takımının altyapısında kalecilik yaptı. Daha sonra aynı takımda profesyonel olarak kariyerine devam etti. Kısa süre içinde yıldızı parlayan sporcuya İtalyan takımı olan Lazio'dan teklif geldi. Spor kulübüyle 3 milyon euro'ya anlaşarak takıma transfer oldu. Fakat Muslera ilk sezon oynanan maçlarda çok az yer alabildi. Fakat 2. sezon maçlarda büyük başarılar elde ederek takımını İtalya Kupası zaferine taşıdı. Oynanan farklı maçlarda kendini gösteren Muslera pek çok ödüle layık görüldü. 2010 yılı IFFHS tarafından dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. Fernando Muslera 2011-2012 sezonu öncesi 6.750.000 euro'luk bir ücretle Galatasaray'a transfer oldu. Bunun yanında 19 maç boyunca gol yemeyerek büyük bir rekora imza attı.Muslera, birçok başarılara imza attığı Galatasaray'da 2018-2019 şampiyonluğunu da hanesine yazdırdı.

Merih Demiral

Merih Demiral, 5 Mart 1998 Kocaeli doğumludur. Defans pozisyonunda görev yapan milli futbolcu, futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamıştır.

2016 yılında Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting CP kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması da giydi.

15 Ağustos 2018'de Türk kulübü Alanyaspor'a kiralık olarak katıldı. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2019'daki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı. Bir de kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019'da €3.5 milyon karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi. Şu anda Juventus kulübünde forma giymektedir. Merih, hem Juventus hem de A Milli Takımda gösterdiği performansla en çok konuşulan futbolculardan biri oldu.

Mert Günok

Mert Günok profosyonel futbol hayatına ilk olarak Kocaelispor'da başladı. 2000-2001 sezonunda burada kalecilik yaptıktan sonra Fenerbahçeli yetkililerin beğenisini kazandı ve Fenerbahçe Paf takımına monte edildi. Uzun süre Fenerbahçe'nin Paf takımının altyapılarında forma giydi. 2007 yılında ise Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi Ali Babacan'ın takımdan ayrılması ile beraber ikinci kaleci pozisyonuna geçti. Mert Günok, A takıma yükselmeden önce alt yapı kademelerinde 35 maça çıktı. İkinci kaleci pozisyonunda olan Mert Günok, Volkan Demirel'in sakatlamaları sonucu Fenerbahçe kalesini korudu. Volkan Demirel'in sakatlığıyla girilen 2013-2014 Süper Lig Sezonu'na birinci kaleci olarak girdi ve gösterdiği performans ile büyük beğeni topladı. 2009-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını 29 kez giyebildi. 2015 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer oldu. Bu kulüpte de ikinci kaleci pozisyonunda kaldı. 2017 yılı itibariyle kariyerine Başakşehir'de devam etme kararı alan Mert, hem kendi takımında hem de A Milli Takım'da EURO 2020 öncesinde gösterdiği performansla beğenileri topladı.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giymektedir. Futbolculuk kariyerine 2008'de, Trabzonspor altyapısında başladı. Aralık 2015'te profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 22 Aralık'ta, Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupası F Grubu maçına ilk on birde başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez bir resmî maçta giymiş oldu. 7 Şubat 2016'da Akhisar Belediyespor karşılaşmasının 77. dakikasında sakatlanan Musa Nizam'ın yerine oyuna girdi ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 8 Mayıs'ta, 6-0 sona eren Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle hem profesyonel kariyerindeki ilk gollerini attı hem de 2015-16 sezonunda Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. Ağustos 2019'da Lille OSC ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine yeni bir adım attı.

Yılın Sporcusu

Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmenli 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzon'da yaşayan Sürmeneli 10 yaşında spora başladı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Eda Erdem

22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Eda Erdem, voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir ve bu sezon gösterdiği performansla göz doldurdu.

İbrahim Çolak

İbrahim Çolak, Türk artistik jimnastikçidir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusudur. 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştır.

İlke Özyüksel

1997 yılının Şubat ayında Ankara'da dünyaya gelen İlke Özyüksel, Altınordu kulübü sporcusu olarak kariyerini sürdürüyor. Olimpiyat mücadelesi veren ilk Türk modern pentatlet olan İlke Özyüksel, kariyeri boyunca birçok başarı kazandı. Milli sporcu, Macaristan'da düzenlenen UIPM Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman

Türk kick boksçu ve taekwondocudur. Dünya Şampiyonası, Dünya Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda ikişer, Grand Slam, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Oyunları'nda ise birer altın madalya kazanmıştır. 24 yaşındaki genç sporcu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 62 kilodaki başarısıyla altın madalya kazandı. İrem Yaman, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Rıza Kayaalp

10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu. İlk uluslararası madalyasını Yozgat GEM'de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ'de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim'in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019'da hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza Kayaalp, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

Kaynak: Bültenler