'SÖZ' Ödüle Doymuyor!!!

Magazinci.com tarafından Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de bu yıl 18.ncisi düzenlenen 'İnternet Medyası Magazin Oskarları' ödül töreninde 'SÖZ' dizisi 3 ödüle layık gödüldü. İnternet Medyasında yılın en iyilerinin belirlendiği gecede 'SÖZ', 'En İyi Dizi, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Dizi Oyuncucusu' ödüllerinin sahibi oldu.

Gecede 'Yılın En İyi Yönetmeni' ödülünü Burcu Güneş'in elinden alan Yağız Alp Akaydın 'Bu ödülü set önünde ve set arkasında bizimle birlikte çalışan tüm ekibim başta olmak üzere, kanalımız, yapımcılarımız ve zor şartlar altında bu ülkenin her bir karış toprağını savunan Türk Ordusu adına alıyorum' dedi. Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü Tolga Sarıtaş adına ise, dizinin kadın oyuncuları Yağmur Ün, İlayda Ildır, Nil Günal alırken, Yılın En İyi Dizi ödülü ise Nihat Altınkaya'ya takdim edildi.

Ayrıca Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarlara karşı dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kampanyasına 'SÖZ' dizisi oyuncuları çektikleri videolarla destek verdi.