Söz merasiminden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Söz merasiminden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Söz merasiminden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Eskişehir'de, oğlunun kız isteme merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpışarak takla attı.

06.07.2020 03:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:11

Söz merasiminden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, oğlunun kız isteme merasiminden dönen bir ailenin bulunduğu otomobil, karşı şeritten gelen araçla çarpışarak takla attı. Kazada, 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobilde 1 kadın hayatını kaybederken, kazaya karışan araçtaki sürücü dahil 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir-Alpu karayolu 5'inci kilometresinde yaşandı. Eskişehir'e bağlı bir köye kız istemeye giden Küçük ailesi, yapılan söz merasiminin ardından saat 23.00 sıralarında kente dönüş yaptı. Eskişehir'e 5 kilometre kala iddialara göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Galip Küçük yönetimindeki 26 DN 312 plakalı otomobille çarpıştı.

'İki otomobil şarampole devrildi'

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de şarampole devrildi. Takla atarak durabilen Küçük ailesinin içinde bulunduğu otomobilde 4 kişi araç içinde sıkışırken, Müzeyyen Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan Galip, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile diğer araç sürücüsü Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra bölgeye intikal eden Eskişehir İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

'5 yaralı çeşitli hastanelere sevk edildi'

Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

'Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı'

Öte yandan ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Küçük'ün cansız bedeni, olay yeri incelemesinin akabinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Söz merasiminden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA

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