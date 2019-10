"Söz konusu vatansa ekonomi dahil her şey ikinci planda kalır"

18.10.2019 12:14

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz." dedi.

İSO'nun, geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Bölge ziyareti kapsamında AA muhabirine bilgi veren Bahçıvan, Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli.

Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz. Özellikle bölge ekonomisinin alacağı olumlu katkıların sadece bölge için değil, Türkiye için de umut ışığı olacağını düşünüyorum. İş seyahatimizi 3 ay önce planlamıştık, tesadüfen bu tarihe denk geldi. Asıl amacımız, mümkün olduğu kadar İstanbul sanayisinin, İstanbul sanayicisinin bütün birikimlerini ve fırsatlarını bölgenin kaynakları ile buluşturabilmek."

Neler yapılabileceğini yerinde görmek ve incelemek istediklerini dile getiren Bahçıvan, bu anlamda Şanlıurfa'da ve bölgede fırsata dönüşecek önemli potansiyeller olduğunu söyledi.

Bir süreden beri ABD tarafının Türkiye'ye yönelik dile getirdiği yaptırım söylemlerine de değinen Bahçıvan, "Ekonomi belirsizlikleri sevmez. Yatırımlar, yatırımcılar belirsizlikleri sevmez. Bu ihtimallerin ortadan kalkıyor olması, sadece bölge için değil, Türkiye'nin genelinde de gerek yabancı sermaye, gerek yerli sermaye bir çok yatırımın tekrar olumluya döneceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa bölgesinin kaynaklar yönünden çok güçlü olduğuna işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin kaynak problemi yok, Türkiye'nin sorunu kaynakları doğru kullanabilme noktasındaki eksikliğimiz. Bu bölge, insanlığın tarihini değiştiren bir bölge. Buranın farklı kaynakları ülke için, sanayi, turizm, üretim, tarım anlamında çok ciddi değerler oluşturacak.

Buradaki refahı, buradaki ekonomik değerleri yükselttikçe Türkiye'nin de İstanbul'un da yükünü hafifleteceğiz. Özellikle Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlarda ivmelenmeyi hissediyoruz. İstanbul yatırımcısının, İstanbul sanayicisinin Şanlıurfa'ya karşı bir daha pozitif bir yaklaşımı var, bunu gözlemliyoruz ve bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

"Pamukta jüt sorunu ortadan kalkmalı"

Ziyaret çerçevesinde İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Meclis Üyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda bölge sanayicileri ile bir araya geldi.

Başkan Bahçıvan, meclis toplantısındaki konuşmasında, "Söz konusu vatan olunca, her şey teferruat. Bu haklı davamızda dünya bizi ne kadar anlamasa da, güvenlik söz konusu olunca bir ve beraber olmamızın en anlamlı mesajını herkese açık bir şekilde vermiş olduk. Dün gelinen süreçte de askeri alanda yaşanan başarı, siyasi masada da kendini ortaya koydu. Kardeşlik hukukumuzu ön plana alırsak, bu coğrafyanın gücü, birçok imkanı doğuracaktır. Yaşanan süreç, umarım bize bu dersi vermiştir. Burası huzurluysa, İstanbul'da rahat uyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul sanayisinden Şanlıurfa'ya hatırı sayılır yatırımlar yapıldığını belirten Bahçıvan, riski alıp gelen sanayicinin mutluluk katsayısının yükselmesi gerektiğini, en önemli teşviğin bu olduğunu dile getirdi.

Bahçıvan, şehrin ve bölgenin sorunlarından da bahsetti. Bu konuda şehrin en önemli ihraç kalemi olan Urfa pamuğunu örnek veren Bahçıvan, şunları söyledi:

"Maalesef ambalaj sorunu nedeniyle Urfa pamuğunun marka değeri düşüyor. Pamuğun koyulduğu çuvaldan karışan jüt, 'Kalite bozukluğu var.' bahanesiyle ürünün fiyatında da talebinde de düşüşe neden oluyor. Üreticinin, borsanın, odaların olduğu bir platformla yapmamız gereken, sızlanmak değil, sorunu ortaya koymak ve çözüme ulaşmak. Jüt nedeniyle pamuk üzerinde oluşan lekeyi el birliğiyle ortadan kaldırmamız lazım.

Aynı şekilde buraya ziyaretimizde tarım ilaçlarının sahte olduğunu öğrendik. Urfa'da merdiven altı ilaçlarla ilgili sorunun da acilen çözümü gerekiyor. Sonuçta bir kısmı kötü ambalajdan bir kısmı sahte ilaçtan kaynaklı pamuk üretimi düşüyor, ihracatı olumsuz etkiliyor. Üretim 1 milyon 200 bin ton olacağına 1 milyon oluyor. Yeni bir fırsat Türkiye'si yaratmak istiyorsak, sorunları konuşup çözmemiz lazım."

"Pamukta yaşanan sorunu kendime dert edineceğim"

Pamukta yaşanan sorunu ortadan kaldırmak için, ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Bahçıvan, bu sorunu kendilerine dert edineceklerini söyledi.

Bahçıvan, "Duyup rahatsız olduğum konulardan biri, Urfa'da satılan tarım ilaçlarının yarısından çoğu sahte olduğu. Açık konuşalım, çözeceğimiz sorunlardan biri de bu. Ülkemin en değerli topraklarında, çiftçimin kullandığı ilaçların yarısı sahte. 'Böyle gelmiş, böyle gider.' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Şanlıurfa, ticaret ve sanayide bir çekim merkezi. Bölgenin havasını solumak, karşılıklı üretim için iyi gelecektir. Ekonomiye canlandırarak geleceği umutla bakmak için, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmekle uğraşmamız gerekiyor." dedi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek ise, "Biz sanayiciler olarak üretmek, çalışmak, coğrafyamızın makus kaderini değiştirmek istiyoruz. Ülkemizi, şehrimizi kalkındırmak için elele mücadele vereceğiz." diye konuştu.

İSO heyeti, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ni ve oradaki üretim tesislerini ziyaret etti.

