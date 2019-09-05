Söz isteyen AK Partili belediye meclis üyelerine hakaret ve tehdit iddiası

05.09.2019 15:43

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediye Meclis Toplantısında, HDP'li belediye meclis üyelerinin, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasına ilişkin konuşmalarına karşılık söz hakkı almak isteyen AK Partili belediye meclis üyelerine söz verilmediği ve hakaret edildiği iddia edildi.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Vedat Kılıçaslan yaptığı açıklamada, Kızıltepe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında HDP'li meclis üyeleri Belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin konuşmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

HDP'li üyelerin kayyumların hak ihlali ve demokrasiye darbe olduğuna yönelik tepkilerine karşı cevap vermek üzere AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Abdioğlu ile söz istediklerini ancak söz hakkı verilmediğini kaydeden Kılıçaslan, bunu üzerine sözlü sataşmalar yaşandığını söyledi.

Göreve başlamaların ardından ilk meclis toplantısından beridir aynı tavrı takındıklarını aktaran Kılıçaslan, mecliste her gündem sunduklarında ve söz hakkı istediklerinde hem gündemlerinin kabul edilmediğini hem de söz hakkı verilmediğinin altını çizdi

Kılıçaslan, şöyle dedi:

"Eylül ayının ilk toplantısı yapıldı. Vatandaşlara hizmet edilemediği için Büyükşehir Belediyenin kayyum atandı. Toplantıda buna ilişkin açıklamalar yapmaya başladılar. Açıklamadan ziyade hakaretler içeriyordu. Burada gerginlik yaratmak ortalığı karıştırmak istiyorlardı. Biz AK Partili olduğumuz için bize hakaret ettiler. Özgürlüğün kısıtlanmasının bir devlet politikası olduğunu söylediler. Bunu haysiyetsiz olarak gördüler. Ben de söz hakkı istedim. Her zaman ki gibi söz hakkı vermedi. Ben de zorla konuşmak zorunda kaldım. Siz bizi hiçbir şekilde var olarak kabul etmediniz. Böyle yaptığınız sürece özgürlükten bahsedemezsiniz. Daha kendiniz bunu yapmıyorsunuz. diye tepki gösterdim. Daha sonra biraz arbede yaşandı, bize saldırmaya başladılar. Oradaki görevlilerin aramıza girmesiyle durdu. Ancak bu tavırları tehditlere kadar vardı ve hala da devam ediyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bu meydanı onlara bırakmayacağız."

"Kayyumu devlet değil siz kendiniz atadınız"

Özgürlükten demokrasiden bahsedenlerin bir söz hakkına bile tahammül edemediğini kaydeden Kılıçaslan, "Özgürlüğümüz kısıtlayan baskı uygulayan bir söz hakkı bile vermeyen bir parti, bugün kendisine gelince özgürlük diyor. Öyle değil. Madem özgürlüğü o kadar düşünüyorsun sen karşındakilerin niye kısıtlıyorsun. O kadar özgürlüğü düşünüyorsanız önce kendiniz öyle yapmayın. Kayyum'un sebebi sizin böyle davranışlarınızdır zaten. Kayyumu devlet değil siz kendiniz atadınız." İfadelerini kullandı.

Konuyla ilgili belediye yetkilileri ise inceme yaptıktan sonra açıklama yapıp yapmama kararı alacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA