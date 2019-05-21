Sarı Komutan Ölemez! Söz 84. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? (Söz 83. Son Bölüm İzle)

Star TV'nin sevilen dizisi Söz 83. son bölümü ile finale bölüm kalmış oldu. Soluk soluğa geçen son bölümden sonra Söz 84. yeni bölüm fragmanı hemen kontrol edilip araştırılmaya başlandı. Söz son bölümde Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar. Ve sonunda Erdem Albay kurtarılır fakat Dragan yaralı bir şekilde teröristler tarafından kaçırılır.

Söz son bölümde Dost, son hamlesini yaparak Yavuz'u zehirler. Panzehir karşılığında ise Dragan'ı istemektedir. Şimdi Tim zamanla yarışmaktadır. Verilen süre içinde Dragan'ı ele geçirmek zorundadırlar. Dragan ise kendisine kurulan tuzaktan kaçmak için bataklığa yönelir ve bu da onun sonu olur.

Söz 83. bölümde şimdi gözler Yavuz'dadır. Çünkü Dost ile anlaşması karşılığında panzehiri alacaktır. Tim ile Yavuz, panzehirin yerini bulur ve almak için oraya yönelir. Sayılı dakikalarda nefesler tutulur. Yavuz, zehirin etkisiyle yere yığılır. Ateş, Mücahit ve Çaylak, panzehiri alarak komutanlarını kurtarmak için harekete geçerler. Tam öldü sanılan Yavuz'un üzerine bayrağın serildiği anda Yavuz'un kıpırdanması herkesi sevince boğar. Söz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Söz 83. Son Bölüm İzle

SÖZ 84. YENİ (FİNAL) BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Söz son bölümünde yine heyecan dorukta idi. Önce Erdem Albay'ı kurtaran Tim, sonrasında Yavuz'un ihtiyacı olan panzehiri alabilmek için Dragan'ın peşine düştü. Yavuz'un son anda kurtarılması yüreklere su serperken şimdi gözler final bölümüne çevrildi. Söz 84. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığı vakit sizlerle paylaşacağız.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.