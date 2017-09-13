Kazakistan'tan fırlatılan ve iki Amerikalı ile bir Rus kozmonotu taşıyan Soyuz uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.



Sabah yerel saatle üç sıralarında fırlatılan kapsül kalkış anından dokuz dakika sonra yörüngeye oturdu ve yaklaşık 5 saat içinde de uzay istasyonuna iniş yaptı.



NASA'dan Joe Acaba ve Mark Vande Hei ile Rus kozmonot Alexander Misurkin görevleri gereği yaklaşık beş buçuk ay uzayda kalacak ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli diğer üç kozmonota yardım edecek. Rus Sergey Ryazanskiy, Amerikalı Randy Bresnik ve İtalyan Paolo Nespoli Temmuz ayından beri çalışmalarını atmosfer dışında sürdürüyor.



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Tags: NASA Gepost: 13 september 2017