Soyuz MS-18 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
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Soyuz MS-18 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Teknoloji
Soyuz MS-18 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

NUR İki Rus ve bir NASA astronotunu taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan 3 saat 23 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.

NUR İki Rus ve bir NASA astronotunu taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldıktan 3 saat 23 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlendi.

Soyuz MS-18'in UUİ'deki Rus mekiği "Rassvet"e kenetlenme anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayımlandı.

Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov ve NASA astronotu Mark Vande Hey'i götüren ve uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin'in adını taşıyan Soyuz MS-18, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssün'den fırlatıldıktan sonra ultra hızlı iki yörüngeli uçuş planı sayesinde 3 saat 23 dakikada UUİ'ye ulaştı.

Böylece UUİ'de faaliyet gösteren astronot sayısı 7'den 10'a yükseldi.

Söz konusu ekibin, UUİ'de kaldıkları süre boyunca 50'ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor.

Bugün Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42'de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin'in katılımıyla gerçekleşen Soyuz MS-18'in fırlatılma töreni, Yuri Gagarin'in uzaya çıkışının 60. yıl dönümü arifesinde yapıldı.

Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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