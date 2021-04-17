Soyuz MS-17 uzay aracıyla 3 astronot dünyaya döndü
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Soyuz MS-17 uzay aracıyla 3 astronot dünyaya döndü

Soyuz MS-17 uzay aracıyla 3 astronot dünyaya döndü
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Teknoloji

NUR Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 6 ay kalan bir ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu ve iki Rus kozmonotu, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya indi.

NUR Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 6 ay kalan bir ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu ve iki Rus kozmonotu, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya indi.

Soyuz MS-17 uzay aracının dünyaya iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

UUİ'de 6 aydır görev yapan Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile NASA astronotu Kate Rubins'i taşıyan uzay aracı, yerel saatle 10.55'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Uzay aracından çıkartılan tüm ekip üyelerine hemen maske takıldığı görülürken, bir Rus kozmonotun "Kurtarma aracına kadar 10 metre yürümek istedim ancak sanki bugüne kadar hiç yürümemiş gibiydim." dediği kaydedildi.

ROSCOSMOS'TAN yapılan açıklamada da söz konusu uzay ekibinin UUİ'de kaldığı 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda 44 deney gerçekleştirdiği bildirildi.

UUİ'de halihazırda 2'si Rus, 4'ü ABD'li ve biri Japon olmak üzere 7 kişilik ekip bulunuyor.

UUİ, NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansı tarafından ortaklaşa işletiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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