Soyuz Ms-11 Uzaya Fırlatıldı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınla verildi.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Ekim ayında Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile NASA astronotu Nick Hague'yi UUİ'ye götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı.

UUİ'de halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.