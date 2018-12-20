Soyuz Ms 09 Dünya'ya Döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 197 gündür görev yapan Soyuz MS 09 kapsülü Kazakistan'a indi.



Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev'in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.



Açıklamada, ekibin UUİ'de 197 gün kaldığı ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler yaptığı kaydedildi.



Soyuz MS 09, geçen yıl haziran ayında fırlatılmıştı.



UUİ'de şu an Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve NASA astronotu Anne McClain görev yapıyor.



NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Kaynak: AA