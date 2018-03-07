Soyunma Odasındaki Çıplak Kadınların Fotoğrafını Çekti, "Erkek Arkadaşım İçin" Dedi
Çin'de gittiği spor salonunun soyunma odasında çıplak kadınların fotoğraflarını çekerken yakalanan kadın, fotoğrafları erkek arkadaşına göndermek için çektiğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Çin'in Shenyang kentindeki bir spor salonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.
FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ FARK ETTİLER
Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.
ERKEK ARKADAŞI İÇİN ÇEKMİŞ
Polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.
SATMAK İÇİN ÇEKMİŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları cinsel içerikli sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Sözcü
YORUMLAR (20)
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Tek kelimeyle HARRRAMMMCevap Yaz Yayından Kaldır
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ona gerek yok ki bir sürü resim var çıplak internette onlardan çıktı alsın göndersin hemde daha muhteleşem çok net fotolar onları çekince ne olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tabi ki satıp para kazanmak için. İnternete koydun mu gelsin paralar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahu ben CİN Lİ leri insan biliyordum demek ki onlar da İNSAN değil SEKİS;DOKUS Manyaklarıymış.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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ERKEK SPOR SALONUDA BÖYLE Mİ ACABA :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır