"Soyunma kabinleri arasında 1 kabin boş bırakılmalı, bir kişi en fazla 10 dakika...
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"Soyunma kabinleri arasında 1 kabin boş bırakılmalı, bir kişi en fazla 10 dakika...

ALIŞVERİŞ merkezlerinin açılmasının ve vaka sayılarının azalmasının ardından bayram sonrası sosyal hareketliliğin başlaması bekleniyor.

23.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:17
ALIŞVERİŞ merkezlerinin açılmasının ve vaka sayılarının azalmasının ardından bayram sonrası sosyal hareketliliğin başlaması bekleniyor. Uzmanlar alışveriş merkezlerinde koronavirüsten korunmak için içeride geçirilen süreye vatandaşların dikkat etmesi gerektiği belirtilirken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, mağazalardaki soyunma kabinlerinin aralarında 1 kabin boş bırakılması ve bir kişinin bir kabinde en fazla 10 dakika geçirecek şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. 

BAKANLIĞIN ÖNERİLERİNE DİKKAT

Sağlık Bakanlığı'nın alışveriş merkezleri için getirdiği kuralları hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) VM Medical Park Florya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, "Sağlık Bakanlığımızın önerdiği giriş kapılarının artırılması, kişilerin sırayla içeri alınması, alınırken içeride en az 1 metre mesafe olması, alışveriş merkezinin kendisi için 10 metrekare alana 1 kişi, dükkanlar için ise 4 metrekare alana 1 kişi alınması gibi önerileri var. Asansöre binerken normal kapasitenin 3'te 1'i kadar insan olması ve bu alanlarda muhakkak maskeli olunması gerekiyor" dedi. "SOYUNMA KABİNLERİNDE 10 DAKİKADAN FAZLA DURULMAMALI" Soyunma kabinlerinde virüs riskini azaltmak için de önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Alış, sözlerine şöyle devam etti: "Soyunma kabinleri de mümkün olduğunca kullanılmamalı. Eğer kullanılıyorsa da arada bir kabin boşluk kalacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmalı. Aralarda havalandırılmalı. Bu önerilere de herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Soyunma kabinlerinde kişilerin maskeli olması gerekiyor ancak maskemiz kıyafet giyme sırasında çıkabileceği için içeride bir kişinin 10 dakikadan fazla kalmamasına dikkat edilmeli. Dokunulan her yerin risk taşıdığı unutulmamalı. Bu yüzden de uzaktan kişilerin elini algıladığında çalışan mekanizmalar kullanılmalı. Kapılar da yine kapı kollarına temas edilmeden açılacak şekilde düzenlenmeli. AVM içinde birçok noktada dezenfektan yaygın şekilde bulunmalı ve ellerin en az 20 saniye yıkanması gerekiyor. Sık kullanılan yürüyen merdiven bandı, asansör düğmesi ve kapı kolları gibi bölümlerin günde en az 3 kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir."Klimalar ile ilgili Makina Mühendisleri Odası'nın uyarılarını da hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Alış, virüse karşı UV ışınlarının AVM'lerde etkili olmadığını belirterek, "Ultraviyole ışığın kullanımı kısa sürelerde etkili sonuç verebiliyor gibi gözükse de alışveriş merkezleri için hem kullanan kişi açısından hem de halk sağlığı açısından riskler oluşturabilir. Bu nedenle biz ultraviyole ile dezenfeksiyonu önermiyoruz" dedi. "KAPALI ALANLARDA MAKSİMUM 3 SAAT GEÇİRİN" 

Alışveriş merkezlerinde 3 saatten fazla zaman geçirilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Alış, "Eğer bir zorunluluğunuz yoksa buralara gitmek bir tercih meselesidir. Karşınızdaki kişinin sizin kadar hijyenine dikkat edip etmediğini bilemezsiniz. Dolayısıyla bu noktada sorumluluk sizin oluyor. Eğer bir zorunluluk halinde gittiyseniz, en kısa sürede ayrılın ve kapalı alanlarda 3 saati geçmeyecek şekilde hareket planınız olsun" dedi. 


- Hasar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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