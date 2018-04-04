Soyulduklarını İddia Eden Çift Şikayetçi Oldu

Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyulduklarını iddia eden karı koca şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yaşayan Halil (69) ile eşi Rahime Çoban (68), evlerine gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından darp edildiklerini ve şüphelilerin evde bulunan 86 bin 500 lirayı alıp kaçtığını ileri sürdü.

Akziyaret Jandarma Karakoluna başvuran çiftin ifadesini alan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.