Soytürk Çatom'u Gezdi

Kilis Valisi Recep Soytürk'ü eşi Nurdan Soytürk, Saraç Mehmet ÇATOM'u ziyaret ederek bilgi aldı.

Nurdan Soytürk, beraberinde vali yardımcılarının eşleri ile ilçe kaymakamlarını eşleri ile birlikte Saraç Mehmet ÇATOM Müdiresi Canan Ketrez ile ÇATOM'da kurslarda eğitim gören kadınlar ile bir araya geldi.

Nurdan Soytürk, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ÇATOM'da kurs gören kadınların el emeği göz nuru olan yaptıkları el işlerini yakından inceledi. Soytürk, her zaman ÇATOM'ların yanında olduklarını, her türlü desteği vereceklerini, kadınların eğitiminin önemli olduğunu söyledi. - KİLİS

Kaynak: İHA