Soymaya çalıştıkları ATM'leri parçaladılar Bahçelievler'de bazı kişi veya kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan ATM'lere hırsızlık amacıyla saldırı yapıldı.

Bahçelievler'de bazı kişi veya kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan ATM'lere hırsızlık amacıyla saldırı yapıldı. ATM'lere para çekmek için gelen vatandaşlar parçalanmış ekranları görünce şok yaşadı. Polis ekipleri her yerde şahısları arıyor.

Bahçelievler Çavuşpaşa Köprüyolu Caddesi üzerinde bulunan ATM'lere para çekmek için gelen vatandaşlar parçalanmış olduğunu görünce şoka uğradı. Cadde üzerinde bulunan 7 tane farklı bankalara ait bankamatikler gece saatlerinde bazı kişi veya kişiler tarafından hırsızlık amacıyla parçalandı. ATM'ler kullanılmaz hale gelirken, para çekmek için gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Sabah geldim şoke oldum"

3 tane Bankamatik yanında bulunan iş yerine gelen ve gördükleri karşısında şaşırdığını söyleyen Ahmet Bayrak, "Sabah yanda bulunan dükkanımı açmaya geldim gördüm şok oldum. Bugün baya insanlar mağdur oldu. Bir de pazar kuruluyor burada. Para çekmek isteyenler başka yere yönelmek zorunda kaldı. Yapanlar hakkında duyumlar var bu semtin kişileri olduğu söyleniyor" dedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kırılan ATM'lerde inceleme yaptı. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA