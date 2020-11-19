Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur"

19.11.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:42

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur."

Soylu: 'Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur'
Soylu: 'Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur'
Soylu: 'Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur'
Soylu: 'Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

İlgili Haberler

Selçuk: 'Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil bundan sonraki yıllar içinde çocuklarımızın velilerimizin hizmetine sunacağımız...
Selçuk: "Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil bundan sonraki yıllar içinde çocuklarımızın velilerimizin hizmetine sunacağımız...
Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak
Son dakika haber: İzmir'de bu karar kentsel dönüşümün önünü açacak
Soma'ya bu yıl 5 bin metrekare yeşil alan daha kazandırıldı
Soma'ya bu yıl 5 bin metrekare yeşil alan daha kazandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Mert Günok Fatih Terim Caner Erkin Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:42:08. #1.15#
title