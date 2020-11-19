Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur"
19.11.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:42
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci