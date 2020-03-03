Soylu: "Yıllardır otobüs kazalarında yaşanan acıları bir vicdan muhasebesine tutmalarını istiyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
03.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (3)
Kaynak: AA