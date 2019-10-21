Soylu: yıl başından bugüne 75 bin 172 kişi sınır dışı edildi aktüel görüntü

21.10.2019 13:03

SOYLU: YIL BAŞINDAN BUGÜNE 75 BİN 172 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ (2) aktüel görüntü

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayına katıldı.

İstanbul'taki toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, "Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" diye konuştu.

Kaynak: DHA