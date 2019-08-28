Soylu: "Yeşilay'la bir protokol imzalamanın memnuniyeti içerisindeyiz"

Soylu: "Yeşilay'la bir protokol imzalamanın memnuniyeti içerisindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törenin yapıldığı salona gelmesi Bakan Soylu ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün divana oturmaları Bakan Soylu'nun konuşması Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr.

28.08.2019 10:34
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törenin yapıldığı salona gelmesi

Bakan Soylu ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün divana oturmaları

Bakan Soylu'nun konuşması

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (1)

Soylu:
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et