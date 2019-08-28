Soylu: "Yeşilay'la bir protokol imzalamanın memnuniyeti içerisindeyiz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törenin yapıldığı salona gelmesi Bakan Soylu ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün divana oturmaları Bakan Soylu'nun konuşması Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun törenin yapıldığı salona gelmesi
Bakan Soylu ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün divana oturmaları
Bakan Soylu'nun konuşması
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (1)