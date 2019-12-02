Soylu: "Yerli ve milli söylemi, alelade bir söylem değildir"
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Soylu: "Yerli ve milli söylemi, alelade bir söylem değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.

02.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:56
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Yerli ve milli söylemi, alelade bir söylem değildir"
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