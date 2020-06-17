Soylu: "(Yeni nesil kriminal inceleme araçları) KIRAÇ'ı alarak kapasitemizi güçlendiriyoruz" –...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması Bakan Soylu'nun yerli ve milli sanayi, teknoloji ürünlerini incelemesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme...
17.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması
Bakan Soylu'nun yerli ve milli sanayi, teknoloji ürünlerini incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katıldı. (6)
Kaynak: AA