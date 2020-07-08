Soylu: "Yeni güvenlik stratejimizle güvenliğin her alanında daha doğru adımlar atılmaktadır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar Toplantının sona ermesi Bakan Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar Toplantının sona ermesi Bakan Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (8) Kaynak: AA