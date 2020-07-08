Soylu: "Yeni güvenlik stratejimizle güvenliğin her alanında daha doğru adımlar atılmaktadır"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar Toplantının sona ermesi Bakan Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.
08.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar
Toplantının sona ermesi
Bakan Soylu'nun salondan ayrılması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (8)
Kaynak: AA