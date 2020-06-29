Soylu, yardım kuruluşlarının İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışta bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Bakan Soylu'nun bağışta bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHH İnsani Yardım Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı 2.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Bakan Soylu'nun bağışta bulunması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHH İnsani Yardım Başkanı Bülent Yıldırım, Hayrat Yardım Derneği Başkanı Hakkı Aygün, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık'ı makamında kabul etti. Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışta bulundu.

Kaynak: AA