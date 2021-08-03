Soylu: "Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)
Bakan Soylu: "(TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiası) Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA devreye girdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü