Soylu: "Yaklaşık 9 yıldır, hemen yanı başımızda bütün medeniyet birikimimizi, insanlığımızı sınayan...
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Soylu: "Yaklaşık 9 yıldır, hemen yanı başımızda bütün medeniyet birikimimizi, insanlığımızı sınayan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi, selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

13.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:03
Soylu:

İçişleri Bakanı 'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi, selamlaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Soylu: "Yaklaşık 9 yıldır, hemen yanı başımızda bütün medeniyet birikimimizi, insanlığımızı sınayan...
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