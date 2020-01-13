Soylu: "Yaklaşık 9 yıldır, hemen yanı başımızda bütün medeniyet birikimimizi, insanlığımızı sınayan...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi, selamlaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
13.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi, selamlaşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA