Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
06.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)
Kaynak: AA
VİDEO: Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "