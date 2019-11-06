Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "

Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

06.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:10
Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)

Kaynak: AA

VİDEO: Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "
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