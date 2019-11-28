Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu.
28.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi
Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...