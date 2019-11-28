Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...
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Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu.

28.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:10

İçişleri Bakanı 'nun kürsüye gelişi

Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...
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