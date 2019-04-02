Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.
Görüntü dökümü:
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Bakan Mustafa Varank'ın çıkması
Bakan Süleyman Soylunun çıkması
Bakan Soylunun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
Bakan Soylunun ve Bakan Varank'ın ayrılmaları
Genel ve detaylar
Kaynak: DHA