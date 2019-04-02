Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı. 

Görüntü dökümü:

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Bakan Mustafa Varank'ın çıkması 

Bakan Süleyman Soylunun çıkması 

Bakan Soylunun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi 

Bakan Soylunun ve Bakan Varank'ın ayrılmaları 

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA
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