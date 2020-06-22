Soylu ve Pakdemirli'den zeytin üreticisine moral Bursa'da sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; İznik ilçesinde arazileri zarar gören zeytin üreticilerini ziyaret etti.

Bursa'da sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; İznik ilçesinde arazileri zarar gören zeytin üreticilerini ziyaret etti.

Bursa'da dün gece yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Kestel ilçesine bağlı Dudaklı ve Kayacık Mahallelerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olan bir kişinin de halen arandığı sel felaketinin ardından sabah erken saatlerde Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Öğle saatlerinde kayıpların yaşandığı her iki mahallede inceleme yapıp hayatlarını kaybeden kişilerin aile yakınlarıyla görüşen bakanlar öğleden sonra ise selin etkili olduğu diğer bölgeler İznik ilçesine bağlı Müşküle Mahallesi ile Orhangazi ilçesinin Sölöz Mahallelerini ziyaret etti.

Müşküle Mahallesindeki zeytin tarlalarını da inceleyen bakanlar üreticilere devletin büyük olduğunu en kısa sürede yaraların sarılacağını ifade ettiler. Soylu ve Pakdemirli Müşküle'nin ardından Sölöz'e giderek burada da incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA