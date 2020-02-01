Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi

01.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:56

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen yerleri helikopter ile havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Sivrice ve Maden ilçelerini havadan inceledi. 2 bakan, helikopterle yaptıkları incelemenin ardından Maden ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Kaynak: DHA