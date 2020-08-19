Soylu: "Vatandaş olarak da afet yönetim politikasına sahip olmalıyız"
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Soylu: "Vatandaş olarak da afet yönetim politikasına sahip olmalıyız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

19.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (7)

Soylu: 'Vatandaş olarak da afet yönetim politikasına sahip olmalıyız'

Kaynak: AA

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