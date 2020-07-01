Soylu: "(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı"
01.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı"
Kaynak: AA