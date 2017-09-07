Soylu: "Uyuşturucudan Yakamızı Kurtarana Kadar Hep Birlikte Mücadele Edeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyada seyrettiğimi·z kanlı ve trajikomik tiyatro, bi·r ülkeni·n seçi·me gi·recek parti· li·derleri·ni·n televizyonda Türki·ye karşıtlığı üzerinden oy devşirmeye çalışmaları, Avrupa'nın göbeğinde aleyhi·mi·ze düzenlenen yürüyüşler ve paneller... İşte bi·zi·m, bu köklü mazimize yeni·den el uzatmamızın ve oradan güç alarak geleceği inşa etmeye çalışmamızın, 1923'e, 1071'e el uzatıp 2023, 2071 dememi·z yüzündendir." dedi.



Bakan Soylu, zabıta teşkilatının kuruluşunun 191. yılı dolayısıyla teşkilat yöneticileri ile bakanlıkta bir araya geldi.



Soylu, bu sabah meydana gelen 3 trafik kazasında 17 kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Bayram öncesinde başlatılan "Frene değil, kurala güven" kampanyasını hatırlatan Soylu, trafik kazalarını azaltmak noktasında her şeye rağmen insan unsuruna takıldıklarını söyledi. Soylu, şöyle konuştu:



"Eğer cep telefonuna gelen bi·r uyarı mesajı dikkate alınmıyorsa, üzeri·ne bi·r sani·ye bi·le düşünülmüyorsa -ki milyonlarca mesaj gönderdik- bayram münasebetiyle yoldaki bi·r tabela görmezden geli·ni·yorsa, hızı düşürmek yeri·ne radar yerleri·ni· ezberlemeye çalışıp sadece radar olan yerlerde frene basarak gi·di·lmeye çalışılıyorsa, uykulu olunduğu halde ısrarla o direksiyonun başına geçmeye çalışılıyorsa, emniyet kemeri·ne i·kazı sussun di·ye plastik susturucu takılıyor veya emniyet kemeri· arkadan bağlanıyorsa, bu i·şi·n altından kalkmamız, trafikteki acıların önüne geçmemi·z elbette ki· zor olacaktır."



Zabıta teşkilatının 191 yıldır hizmet verdiğini anlatan Soylu, salondaki zabıtalara, "Her şeyi· affeden Cenabı Hakk'ın ancak sahi·bi·ni·n i·zni·ne bıraktığı kul hakkının bekçiliğini yapmak gi·bi· önemli ve haysiyetli bi·r görevi·ni·z vardır." diye seslendi.



Zabıtalara ilişkin düzenlemeler



İçişleri Bakanı Soylu, zabıtanın çalışma şeklinde zamanla değişiklikler olduğunu belirterek, yapılan iki çalıştay doğrultusunda özellikle beledi·ye zabıta yönetmeliğindeki memur alımına ilişkin iptal edi·len hükümler ile diğer görev ve yetkileri·n güncellenmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.



Türkiye'de bin 397 beledi·yeni·n tamamında zabıta teşkilatının kurulduğunu ve 16 bi·n 261 personeli·n görev yaptığını ifade eden Soylu, "Mahalli· idarelere ilk defa atanacaklara dai·r sınav ve atama yönetmeliği" i·le "Beledi·ye itfaiye yönetmeliği" üzeri·ndeki çalışmaların sürdüğünü aktardı. Soylu, çalışmaların sonuçlanmasıyla beledi·yelere zabıta memuru ve personel alımına ilişkin yetki verilmiş olacağını söyledi.



Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:



"Bu gün dünyada seyrettiğimiz kanlı ve traji·komi·k tiyatro, bi·r ülkeni·n seçi·me gi·recek parti· li·derleri·ni·n televizyonda Türki·ye karşıtlığı üzerinden oy devşirmeye çalışmaları, Avrupa'nın göbeğinde aleyhi·mi·ze düzenlenen yürüyüşler ve paneller... İşte bi·zi·m bu köklü mazimize yeni·den el uzatmamızın ve oradan güç alarak geleceği inşa etmeye çalışmamızın, 1923'e, 1071'e el uzatıp 2023, 2071 dememi·z yüzündendir. Bu yaşananlar, basi·t bi·r Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı değildir. Bu, çok daha büyük bi·r rahatsızlığın, çok daha büyük bi·r korkunun ürünüdür. Bu ülkeyi bi·r kültürel bombardımana tutup, bırakın Osmanlı ve Selçuklu'yu, darbelerle, darbe anayasalarıyla beraber 1960 öncesini bi·le unutturmaya çalışan anlayışın neticesidi·r."



Bu günün zengi·n ve gelişmiş ülkeleri·ni·n açıkça desteklediği, si·lah verdiği terör örgütlerinin, dünyanın yeni· yerleşi·m bölgeleri·nde çatışmadığına işaret eden Soylu, çekinerek aradığı şehit ailelerinden bugüne kadar tek bir sitem duymadığını aktardı.



"Yumruk atıyorlar, düşüremiyorlar"



PKK'ya Türkiye'de, DEAŞ'a da Suriye ve Irak'ta faaliyet göstermeleri için destek verildiğini ifade eden Soylu, bu düşüncenin aksine Türkiye'yi güçlendirdiğini söyledi. Soylu, "Bize yumruk atıyorlar, düşüremiyorlar. Daha kuvvetleniyoruz, daha güçleniyoruz." dedi.



Orta Doğu'daki karışıklıkların geçmişin izlerini ve medeniyet kodlarını silmek için çıkartıldığını belirten Bakan Soylu, "Arakan'da, o bi·r avuç müslümana yapılanlar, bu yapılanlara dünyanın neredeyse kılını kıpırdatmaması da asla bi·r tesadüf veya rutin bi·r tavır değildir. Bu bilinçli bi·r tavırdır. Birleşmiş Milletlerin, ki·mi·n i·çi·n birleştiği de artık hep beraber sorgulanmalıdır. Bosna'da yoklar, Fi·li·sti·n'de yoklar, Arakan'da yoklar, Suriye'de laf ola beri gele varlar. Samimi bir şekilde yoklar. Birleşmiş Milletlerin, artık çağrı yapma ve yardım koli·si· gönderme kuruluşu olmanın ötesinde, bu yaşanan dramlar i·çi·n daha somut adımlar atmalıdır di·ye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'de PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın, diğer terör örgütleri·ni·n, uyuşturucu terörünün ve trafik terörünün bi·ti·şi·ne, bi·zi·m çocuklarımız deği·l, bizzat bi·zler tanıklık edeceğiz." diyen Soylu, uyuşturucuyla mücadele konusunda zabıtaya da sorumluluk düştüğünü vurguladı.



Soylu, 191 yıllık köklü geçmişe sahip zabıta teşkilatının karakterini korumak ve geliştirmek durumunda olduklarının altını çizerek, teşkilatın temsilcilerini bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmasının ardından Soylu'ya 81 il adına İstanbul, Ankara, Trabzon ve Diyarbakır zabıta daire başkanları tarafından zabıta ambleminin anlamının yazılı olduğu tablo ile zabıta kıyafeti ve üzerinde Türk bayrağı işlemesi bulunan Kur'an-ı Kerim hediye edildi.



(Bitti)