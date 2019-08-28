Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı.
28.08.2019 11:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. (4)
Kaynak: AA