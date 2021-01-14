Soylu: "Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız"
14.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci