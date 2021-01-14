Soylu: "Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız"
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Soylu: "Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız"

14.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık Konferans Salonu'nda Etiyopya Karma Ekonomi Toplantısı'nda konuştu. (3)

Soylu: 'Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız'
Soylu: 'Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız'
Soylu: 'Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız'
Soylu: 'Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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