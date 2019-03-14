Soylu: "Ülkemin Bütünlüğüne Laf Söyleyecek Adamı Beş Paralık Ederim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Arsin ilçe merkezinde halka hitap eden Soylu, "Bizim zayıflamamız için PKK, FETÖ, DHKP-C, Saadet Partisi, İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesinde bir araya gelmişlerdir. İstedikleri şudur, önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'ye nefes aldırmamak." diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacağını anımsatarak vatandaşlardan AK Parti adaylarına destek isteyen Soylu, şunları kaydetti:

"İlk kez Türkiye güçlü bir adım atacak, 2023, 2053, 2071 hedeflerine varacak. 17 yıl dünyayı, Türkiye'yi bilen, tecrübeli ve bilge bir liderimiz var. Bir taraftan Cumhur İttifakımız var, AK Parti, MHP. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız. Onun için istiyorlar ki Cumhur İttifakı zafiyete girsin. AK Parti zafiyete girsin ve iktidarını 4,5 yılda onlara 'haram, zehir edelim' istiyorlar."

Soylu, sert konuştuğu için eleştirildiğini ifade ederek, "Sert konuşmamızın sebebi var, eğer bu ülkede 6 aylık çocuklarını, kundaktaki evladını bırakarak Kato, Gabar, Cudi Dağı'na giden o evlatlarımız şehit olmayı göze alıyor da birileri bunlara kumpas kuruyorlarsa sert konuşurum, kimse bir şey yapamaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları dile getirdi:

"İçişleri Bakanı olarak milletimizi uyarıyorum. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyük bir nifak tohumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Büyük bir fitneyle Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karşı karşıya bırakmaktadır. Böyle bir adam olur mu? Murat Karayılan dost, Tayyip Erdoğan düşman. Cemil Bayık dost, Tayyip Erdoğan düşman. Apo dost, Tayyip Erdoğan düşman. Düzenbaz, kendine soru soruyorlar, 'Siz terör örgütünü destekliyor musunuz?' diye, diyor ki 'Her türlü teröristin Allah belasını versin.' Bu lafı bir yerden hatırlıyor musunuz? Bu lafı nereden hatırlayın biliyor musunuz? 16 Temmuz sabahı FETÖ denilen şahsiyetsiz alçak, darbeyi gerçekleştiremeyince aynı Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü söyledi, 'Darbeyi yapanın Allah belasını versin.' dedi.

Aynı yolun yolcusudur bunlar, ne olursunuz bunlara müsaade etmeyin."

"Ben veririm ağzının payını, hiç affetmem"

Konuşmasını keserek yatsı ezanının okunmasını bekleyen Soylu, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin inşallah. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin inşallah." şeklinde konuştu.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri ezanın bile farkında değiller, ezana bile hürmet etmiyorlar, ıslık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya... Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değildir.

Bu duruşumuz sizin verdiğiniz oydandır, milli irade gücündendir, demokrasidendir, Allah sizden razı olsun."

Millet İttifakı'nı eleştiren Soylu, "Bu Truva atları, taşıyıcı anneler Türkiye'yi başka bir nifaka getirmek istiyorlar, buna müsaade etmeyeceksiniz değil mi?" diye sordu.

Soylu, Türk askeri için "işgal askeri" ifadesini kullananları da eleştirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim sınırlarımız içinde işgal jandarması, işgal askeri olur mu? Bizim şehit, gazi olan evlatlarımıza, askerlerimize, bölünmez bütünlüğümüzü, namusumuzu, ezanımızı, bayrağımızı savunanlara işgal askerleri diyecekler... Ben söyleyene bakmam, söyletene bakarım. Onu kim söyletti, onu oraya getirip o şımarıklığı veren Kılıçdaroğlu. Biz ağzının payını verdik. Ben veririm ağzının payını, hiç affetmem.

Benim ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek adamı beş paralık ederim ama bilesiniz ki yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin başına daha büyük bela açmak istiyorlar, şunlara fırsat vermeyin."

"Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var"

Terörle mücadelede elde edilen başarıları sıralayan Soylu, "Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil... O kadarını anladınız değil mi?" diye konuştu.

Soylu, "O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin, bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar."

Mitinge AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, AK Parti'nin Arsin Belediye Başkan adayı Sait Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA