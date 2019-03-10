Soylu: "Ülkemi Pazarlığa Çıkaranın Milliyetçiliği Olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK kanlı bir terör örgütüdür' diyebiliyorlar mı? Yetmez. PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin diyebiliyorlar mı? Diyemezler neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hangi milliyetçisi? Hadi ordan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemin pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz." dedi.

Soylu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında halka hitap etti.

Türkiye'nin üzerine büyük bir oyun oynandığını ifade eden Soylu, 4,5 yıl seçimin olmadığını belirtti.

Seçimin olmadığı 4,5 yıl içerisinde Türkiye'nin güçlü adım atmaması, ekonomiyle daha güçlü mücadele etmemesi, terörün kökünü tamamen kazımaması, milli ve yerli üretimi yapmaması için Türkiye'nin içerisine fitne tohumu ekmeye çalışıldığını dile getiren Soylu, "Geçtiğimiz 7 yılı anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan nasıl getirmişlerse, önümüzdeki 4,5 yılı da bize zehir zindan etmek istiyorlar. Bunun planlayıcısı da eline bu raporu verilmesinin temin edicisi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur size söyleyeyim." diye konuştu.

Kendilerine, "Siz Doğu'da ve Güneydoğu'da belediyeleri nasıl tasviye edersiniz, terörden dolayı alırsınız. Orada 24 saat nasıl huzur getirirsiniz. Şimdi sizin büyükşehirlerinize sızalım da görün bakalım ne yapacaksınız." denildiğini aktaran Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"3 tane de Truva atı bulmuşlar. Birisi İmamoğlu İstanbul'da, ikincisi Mansur Yavaş Ankara'da, üçüncüsü de ismini bilmiyorum İzmir de adamın biri. İsmi de kendi de lazım değil. Eğer diyorlarsa ki 'Biz PKK'yı büyükşehirlere taşıyacak Truva atı değiliz'. O zaman ben onlara şunları söylemesini bekliyorum. 'PKK kanlı bir terör örgütüdür' diyebiliyorlar mı? Yetmez. PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin diyebiliyorlar mı? Diyemezler neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hangi milliyetçisi? Hadi ordan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemin pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz."

"Hadi şimdi gitsin de görelim bakalım"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yu eleştiren Bakan Soylu, "Zamanında terörist cenazelerine gitti mi? Hadi şimdi gitsin de görelim bakalım. Gidebiliyor mu? 'Zamanında terörist cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide olmaktan tiksiniyorum' diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar, 3 tane oy için yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekillerine "milletvekili" diyemediğini belirten Soylu, HDP'li milletvekillerinin Kandil'in ve terörün vekili olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, geleceğe güçlü adım attıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin 99 sığınak ve barınağı tarumar ettik. Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzur var. Anneler, çocuklarını alıp gecenin bir yarısında komşuluk gezmesine gidebiliyorlar Allahı'ma şükürler olsun. Öyle PKK diye bir şey yok. Bundan sonra da olmayacak, adını kimseye andırmayacağız."

Bekçilerle ilgili de müjde veren Bakan Soylu, Ankara'nın köylerine de bekçi vereceklerini, uygulamaya ilk önce Ankara'dan başlayacaklarını ifade etti.

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Kaynak: AA