22.08.2019 11:06

Soylu: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."

Kaynak: AA