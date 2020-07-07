Soylu: "Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik riskleri bu meslekteki hata payını tam anlamıyla...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
07.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (8)
"Sahada tatbikat yapan, uygulamada bulunan arkadaşlarımızdan da istifade etmemiz lazım, en üst düzeyde"
"21 yüzyılın tehdit yoğunluğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik riskleri bu meslekteki hata payını tam anlamıyla sıfıra indirmektedir"
Kaynak: AA