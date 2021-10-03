Son dakika haberi! Soylu: 'Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik' - Haberler
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Son dakika haberi! Soylu: "Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik"

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Emniyet personeline araçların anahtarlarının takdimi Dua edilmesi ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"nde konuşma yaptı.

ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Emniyet personeline araçların anahtarlarının takdimi

Dua edilmesi ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"nde konuşma yaptı. (2)

Son dakika haberi! Soylu: Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Son dakika haberi! Soylu: Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Son dakika haberi! Soylu: Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik

Son dakika haberi! Soylu:
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

 Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü PKK'ya katılım) Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39...
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Haber: Son dakika haberi! Soylu: 'Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik' - Haberler
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