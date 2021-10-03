Son dakika haberi! Soylu: "Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik"
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Emniyet personeline araçların anahtarlarının takdimi Dua edilmesi ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"nde konuşma yaptı.
ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Emniyet personeline araçların anahtarlarının takdimi
Dua edilmesi ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"nde konuşma yaptı. (2)