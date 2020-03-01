Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
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Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu açıkladı.

01.03.2020 02:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 02:14
Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı , saat 23.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu açıkladı.


Bakan Soylu, Twitter hesabından, 'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113" bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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