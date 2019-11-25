Soylu: "Türkiye'de toplam 16 bin 427 adet toplanma alanımız vardır"
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı.
25.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:23
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD tarafından düzenlenen "Asya Afet Azaltma 2019 Konferansı"na katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Soylu: "Türkiye'de toplam 16 bin 427 adet toplanma alanımız vardır"